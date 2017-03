Plus d'infos sur le Simon Boccanegra - Version Concert à Paris

Simon Boccanegra Giuseppe Verdi Opéra en version concert chanté en italien, surtitré en français Un ouvrage-clé de Verdi, miroir de l'engagement politique du compositeur, mais aussi l'un des plus beaux rôles de baryton du répertoireLudovic Tézier Simon Boccanegra Sondra Radvanovsky Amelia Boccanegra Andrea Mastroni Jacopo Fiesco Ramón Vargas Gabriele Adorno André Heyboer Paolo Albiani Distribution à compléter Pinchas Steinberg direction Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo La genèse de Simon Boccanegra fut longue et difficile. Une première version voit le jour à la Fenice de Venise en 1857 où elle ne rencontre qu'un succès mitigé. Verdi la remet sur le métier 25 ans plus tard avec l'aide cette fois-ci de son complice Arrigo Boito, qui ressert et fluidifie l'action. Cette seconde version est créée à la Scala en 1881 et c'est dès lors celle qui survivra. Ambitieuse fresque construite sur des enjeux politiques doublés de drames sentimentaux, Simon Boccanegra est un véritable chef-d'oeuvre de Verdi, où toute la gamme des affects peut se déployer avec une intensité rarement égalée, où les épisodes dramatiques sont de véritables séquences de théâtre et où l'orchestre offre des pages d'une intense poésie. Mais la force de l'ouvrage tient aussi et surtout dans la beauté du rôle-titre, confié non pas au ténor cette fois-ci mais au baryton. Et qui aujourd'hui mieux que Ludovic Tézier pour littéralement habiter un tel rôle ? Musicien raffiné et interprète racé, sa musicalité tout comme son engagement dramatique en font le baryton le plus accompli de sa génération.