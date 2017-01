Plus d'infos sur le concert Roberto Alagna - Aleksandra Kurzak à Paris

Roberto Alagna ténor Aleksandra Kurzak soprano Orchestre Lamoureux Giorgio Croci direction Les Grandes Voix Couple à la vie comme à la scène, Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak font revivre les plus grands duos d'amour de l'opéraGounod « Il se fait tard », duo extrait de Faust Bizet « Je dis que rien ne m'épouvante », air extrait de Carmen Saint-Saëns « Vois ma misère, hélas », duo extrait de Samson et Dalila Massenet « Toi, vous », duo extrait de Manon Verdi « Gia nella notte », duo extrait d'Otello Puccini « E lucean le stelle », air extrait de Tosca Leoncavallo « Qual fiamma... stridono lassu », air extrait de I Pagliacci Donizetti « Caro elisir », duo extrait de L'Elixir d'amour Un délicieux Elixir d'amour de Donizetti à Covent Garden avait vu éclore leur idylle il y a quelques saisons. Si le public français apprécie depuis longtemps les talents du ténor français, sa compagne polonaise, forte déjà d'une belle carrière sur plusieurs grandes scènes, notamment au Metropolitan de New York et Covent Garden, conquiert désormais également Paris. Après sa bouleversante Maria Stuarda ici-même la saison dernière, elle a fait ses premiers pas à l'Opéra de Paris en Adina dans L'Elixir d'amour auprès de Nemorino interprété par... son compagnon. Leurs timbres superbes et généreux, leurs tempéraments aussi affirmés que pétillants ont tout pour séduire dans ce programme composé de quelques-uns des plus beaux duos d'amour de l'art lyrique français et italien.