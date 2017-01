Plus d'infos sur le concert Philharmonia Orchestra à Paris

Philharmonia Orchestra Andris Nelsons direction L'un des meilleurs orchestres du monde et un chef visionnaire pour célébrer la monumentale Cinquième symphonie de BrucknerLe premier rendez-vous entre le Philharmonia Orchestra, Andris Nelsons et Bruckner a eu lieu la saison dernière à Londres à l'occasion d'une magistrale exécution de la Huitième symphonie de Bruckner saluée unanimement par la presse d'outre-manche. Pour leur première visite commune à Paris, ils ont choisi de poursuivre l'aventure Brucknérienne avec cette fois-ci sa Symphonie n° 5. Souvent considérée comme la plus « classique » du musicien, elle a toutefois toutes les qualités pour qu'un chef la transcende en une page moderne et lumineuse. Nul doute qu'Andris Nelsons a le talent de lui rendre toute sa clarté visionnaire.