Plus d'infos sur le concert Orchestral Memories à Paris

La Fée Sauvage présente

ORCHESTRAL MEMORIESUn concert Bandaï Namco GamesDARK SOULS™, Tales Of™, TEKKEN™, SOULCALIBUR™, GOD EATER™, PAC-MAN™, ACE COMBAT™ et bien d'autres en concert officiel pour la première fois ! Un orchestre et un choeur au grand complet pour plus de 80 musiciens sur scène, associés à une projection vidéo de jeux en HD, permettront aux spectateurs de se replonger dans les univers riches et variés de DARK SOULS™, Tales Of™, TEKKEN™, SOULCALIBUR™, GOD EATER™, PAC-MAN™, ACE COMBAT™ et bien d'autres ! Rendez-vous le 4 février 2017 à la fameuse salle Pleyel à Paris pour la première mondiale ! Pour marquer le début de cette tournée d'Orchestral Memories, le célèbre compositeur chevronné Go Shiina participera à cette première date pour rencontrer ses fans. Avec Go Shiina, Invité d'honneur Go Shiina est l'un des compositeurs emblématique des licences BANDAI NAMCO, tel que GOD EATER™ dont il est le compositeur attitré, ainsi que Mr DRILLER™ et le jeu Tales of Legendia. Il a également collaboré en tant que compositeur ou arrangeur sur TEKKEN™, ACE COMBAT™, TAIKO NO TATSUJIN™, IDOLMASTER™ et plusieurs épisodes de Tales Of™ aux côtés de Motoi Sakuraba.