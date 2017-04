Plus d'infos sur le concert Mozart : 1784 à Paris

Le piano de Mozart prépare aux confidences du concerto romantique, en refusant que le soliste entre en conflit avec l'orchestre comme c'est le cas dès les premiers ouvrages de Beethoven. Chez Mozart, la composition de concertos répond bien souvent aux nécessités d'une commande princière ou de l'urgence d'une rentrée d'argent. C'est le cas des Concertos nos 14, 15 et 16, composés en moins de deux mois. Pour autant, ils apparaissent aussi séduisants que virtuoses, et Mozart s'en explique : « Ils sont très brillants, agréables à l'oreille [...].Il est des endroits que les connaisseurs peuvent seuls goûter entièrement, mais de telle fa?on que les non-connaisseurs ne puissent se sentir que satisfaits, bien que sans savoir pourquoi.»Programme :MozartConcerto pour piano n° 14 en mi bémol majeurConcerto pour piano n° 15 en si bémol majeurConcerto pour piano n° 16 en ré majeurAvec :Philippe Cassard : direction et piano