Plus d'infos sur le concert Adagettio De Mahler à Paris

Jeudi 16 mars 2016, à 20h00 – Cathédrale Saint-Louis des Invalides Cycle Lauréats des Victoires de la Musique Classique Distribution : Orchestre de Picardie Arie van Beek, direction Soliste Yossif Ivanov, violon Au programme : Bach, Symphonie Lucio Silla, en si bémol majeur, opus 18 n°2 Mendelssohn, Concerto en mi mineur, opus 64, pour violon et orchestre Mahler, Symphonie n°5 en do dièse mineur, extr. Adagietto Schubert, Symphonie n°5 en si bémol majeur, D.845 Yossif Ivanov s'affirme comme l'un des plus talentueux violonistes de sa génération, après avoir étudié avec ses maîtres Zakhar Bron (professeur de Vadim Repin et Maxim Vengerov, notamment), Igor et Valery Oistrakh. Il est le soliste d'un programme offert par l'Orchestre de Picardie et son directeur musical. Si le concerto n°2 de Mendelssohn a conquis une renommée universelle, dans la littérature romantique pour violon, l 'Adagietto de Mahler n'a rien à lui envier. Ouvert avec Bach, le programme se conclut avec un autre chef-d'oeuvre portant la signature de Schubert. Sous l'égide et avec le soutien du CIC. Concert diffusé sur Radio Classique