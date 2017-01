Plus d'infos sur le concert Le Coeur En Tête à Paris

Après le succès de son précédent spectacle « Tout compte fait », Pascal Mary nous propose un tout nouveau spectacle dans l'intimité d'un piano-voix.

Fin, drôle ou émouvant, Pascal Mary explore plus avant ses thèmes familiers : la vie sous toutes ses coutures, la quête de sens entre détresse et enchantement et donne toute la mesure de sa voix, de sa musique et de sa poésie, celles d'un homme libre et heureux en scène.

Auteur : Pascal Mary

Distribution : Pascal Mary