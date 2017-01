Plus d'infos sur le concert Cave Du 38 Riv' : Programme De Fevrier à Paris

Vendredi 5 Janvier à 21h00 : Michael Pereira - Brodway in Jazz

Michael Pereira, artiste à Broadway, interprétera des standards composés par les plus grands noms de Broadway. Michael Pereira a pratiqué son art dans le monde entier en tant que chanteur et danseur. Désormais à Paris, accompagné par de fabuleux musiciens, Michael revisite quelques unes des plus belles chansons de Broadway et entraîne les spectateurs dans un voyage rempli d'émotions, entre l'amour, les peines de coeur et la joie.

« Michael est un chanteur avec une belle voix de clairon venant du fond du coeur. »

Betty Buckley, lauréate du Tony Award 1983.

Cette soirée est suivie d'une Late Jam (de 23H30 à 4H00) ouverte à tous.

Concert en partenariat « Fraternité Générale »

Avec :

Michael Pereira (chant)

Matias Pizarro (piano)

Loïc Caër (contrebasse)

Louis Bao Lao (batterie)

Samedi 07 janvier à 21H00 : A Banda

A Banda est un orchestre de musique populaire brésilienne qui revisite les grands classiques et les perles oubliées des maîtres du choro, de la samba et de la bossa, de Pixinguinha à Edu Lobo en passant par Noel Rosa, Jobim, Baden Powell, Toquinho et beaucoup d'autres.

Cette soirée est suivie d'une Jam session (à partir de 22H30) ouverte à tous.

Concert en partenariat avec « Bonjour Brasil »

Avec :

Julien Doumenjou (Guitare, piano, voix, arrangements)

Patricia Lestre (Ukulele, Violon, Voix)

Philippe Monge (Contrebasse, flûte)

Julien Augier (Batterie)

Rafael Meyrier (Percurssions)

Mardi 10 janvier à 20h30 : Otollo4

Otollo4 est un groupe nouveau basé à Bâle. Il explore des sonorités fraîches et originales mais rend aussi hommage à ses racines et à ses traditions Gungan. L'association des quatre musiciens venus de trois pays différents (Allemagne, France, Australie) donne un programme compact et divers de musique originale .

En peu de temps Otollo4 a déjà été reconnu par des publics ébahis dans la région frontalière de Bâle et au-delà.

Avec :

Raphael Rossé (Trombone)

Luca Aaron (Guitare)

Victor Rossé (Bass)

Michael Heidepriem (Drums)

Mercredi 11 janvier à 20h30 : Duologie invite Alain Jean-Marie et Gilles Naturel

Laurent Maur et Emilie Calmé ont développé une couleur unique, par le mélange harmonieux et inédit des timbres de la flûte et de l'harmonica dans leur projet Duologie.

Ils auront pour invités d'honneur Alain Jean Marie au piano, et Gilles Naturel à la contrebasse.

Avec :

Emilie Calmé (flûtes)

Laurent Maur (Harmonica)

Alain Jean-Marie (Piano)

Gilles Naturel (Contrebasse)

Vendredi 13 Janvier à 21h : Donna Lorraine / Alain Jean-Marie / Jean-Luc Roumier trio

Avec son style unique, Donna Lorraine, chanteuse américaine à Paris depuis 2000, fascine depuis des années le public amateur de jazz.

Chaque chanson ressuscite la grande tradition de légendes du jazz comme Sarah Vaughan, Billie Holiday et Ella Fitzgerald. Son chant inimitable, évoquant l'élégance sensuelle, et sa voix, à la fois veloutée et profonde, plonge l'auditeur dans l'âme du jazz.

Grâce à leurs multiples concerts ensemble, Alain et Jean-Luc ont développé une riche complicité qui souligne les talents de chacun, en se fondant de façon inattendue avec la voix voluptueuse de Donna.

Les concerts du trio faisant salle comble, il est fortement conseillé de réserver.

Cette soirée est suivie d'une Late Jam (de 23H30 à 4H00) ouverte à tous.

Avec :

Donna LORRAINE (voix)

Alain JEAN MARIE (piano)

Jean-Luc ROUMIER (guitare)

Samedi 14 janvier à 21h : Kal Robson présente les chansons de son dernier album « Un bateau de Paris »

Kal Robson est un artiste brésilien vivant en Europe depuis 13 ans qui développe un travail de Bossa Nova, Samba et d'autres rythmes brésiliens d'une manière stylisée très propre, à travers divers pays et se délectant dans les cultures.

Expérience enregistrée sur son dernier album Un Bateau de Paris, conçu avec l'inspiration parisienne, l'influence portugaise et l'essence brésilienne.

Accompagné par des grands musiciens comme: Natalino Neto à la basse; Christophe Bras à la batterie et Julian Leprince au piano, il promet, le samedi 14 janvier à Cave du 38 Riv', un spectacle fantastique à ne pas manquer...

Cette soirée est suivie d'une Jam session (à partir de 22H30) ouverte à tous.

Concert en partenariat avec Bonjour Brasil

Avec :

Kal Robson (Guitare et voix)

Natalino Neto (Basse)

Christophe Bras (Batterie)

Julian Leprince (Piano)

Mardi 17 janvier à 20h30 : Leila & Cyril Duclos Quartet

Un père et sa fille forment un duo harmonieux où leur complicité musicale se traduit de génération en génération.

Accompagnés du grand percussionniste Serge Marne et de Satoru Kita au saxophone, ils auront le plaisir de rendre hommage au musicien Django Reinhardt.

Au programme, scat, swing, rythmes manouches et créolisés pour une soirée étonnante !

Avec :

Leila Duclos (vocal et guitare)

Cyril Duclos (guitare solo)

Satoru Kita (saxophone)

Serge Marne (percussions)

Mercredi 18 Janvier à 20h30 : Power Trio - Trio Delestre Beuf Bardy

Ces 3 musiciens talentueux de la scène du Jazz Français se réunissent à nouveau pour un concert exceptionnel au 38Riv'

Codirigé par eux trois, le Power trio va vous proposer une relecture originale des standards du jazz ainsi que quelques compositions originales.

Avec :

Sylvain Beuf (saxophones)

Jean Bardy (contrebasse)

Fred Delestre (batterie)

Vendredi 20 Janvier à 21h : Les lueurs de Lily

Marier la langue française et le jazz...

A seulement vingt-quatre ans, Lily est l'héritière de Nougaro : elle chante et compose un répertoire rêveur et plein de délicatesse, swingue sur les mots de Victor Hugo et dépose des poèmes sur les notes d'Antonio Jobim et Billy Strayhorn. Sa voix est chaude, tour à tour puissante et fragile, et nous emporte avec elle comme dans un conte.

Cette soirée est suivie d'une Late Jam (de 23H30 à 4H00) ouverte à tous.

Avec :

Camille Laïly (chant & compositions)

Jibril Caratini (piano)

François Bernat (contrebasse)

Adrien Cao (batterie)

Samedi 21 Janvier à 21h : Laura Buenrostro Quartet - Brazilian Songs

Laura Buenrostro Quartet sur des chansons Brésiliennes de répertoire de deux grandes chanteuses brésiliennes de années 60's Elis Regina et Elizeth Cardoso.

Laura Buenrostro a commencé ses recherches de chant après avoir découvert Elis Regina. Durant toute sa carrière classique et lyrique, Laura Buenrostro a toujours désiré travailler autour du répertoire d'Elis. Après de longues années d'étude du chant et une grande expérience sur les scènes lyriques elle rencontre à Paris Fabio Deldongo, avec qui elle travaille sur ce projet hommage à Elis Regina et à la musique brésilienne qu'elle affectionne depuis toujours.

L´intérêt primordial de ce concert pour Laura Buenrostro, chanteuse lyrique de formation est d'interpréter ce répertoire d'une très grande qualité musicale, avec en même temps une connaissance du style, une profonde recherche d'émotion et une technique vocale.

Cette soirée est suivie d'une Jam session (à partir de 22H30) ouverte à tous.

Concert en partenariat avec Bonjour Brasil

Avec :

Laura Buenrostro (voix)

Laurent de Oliveira (piano)

Felipe Oliveira (contrebasse)

Frédéric Sicart (batterie)

Mardi 24 Janvier à 20h30 : Natural Selection

Créé dans les premiers mois de l'année 2016, Natural Selection (quartet) s'est constitué à l'initiative de F. Morin et de R.Védie. Outre l'envie d'initier un travail de fond sur le mélange des timbres piano/guitare, le projet s'est cristallisé autour de deux grands musiciens : Kenny Wheeler et Richie Beirach, ainsi que d'artistes ayant gravité autour de ces compositeurs.

Après l'arrivée de C. Thirion et P. Chenais (et quelques mois de travail!), l'orchestre, après s'être très largement construit autour de cette esthétique, intègre depuis quelques mois des compositions originales des membres de l'orchestre.

Son(s) collectif(s), écoute globale, rythme, architectures éphémères sont les axes de création que le quartet cherche à développer lors de ses rencontres avec le public.

Avec :

Renaud Védie (Guitare)

Franck Morin (Piano)

Clément Thirion (Contrebasse)

Patrick Chenais (Batterie)

Mercredi 25 Janvier à 20h30 : Robin Mansanti et Dexter Goldberg - Invitent Camille Bertault

Dexter Goldberg est aujourd'hui considéré comme l'un des jeunes pianistes les plus prometteurs de sa génération (Il a notamment accompagné Benny Golson, Ralph Moore, Sangoma Everett, Gene Perla, Jean Toussaint, Ricky Ford etc) .

Robin Mansanti, trompettiste et chanteur, vit actuellement à Paris où il se produit régulièrement. Chet Baker a joué un rôle déterminant dans son parcours de musicien. Aujourd'hui, il développe, autour des standards, un jeu à la fois suave et hardi où la mélodie et le lyrisme sont toujours présents.

En 2013, Robin qui se produit au Petit Journal Montparnasse, invite Dexter. Dès lors, ils ont multiplié les occasions de se produire ensemble, en quartet, en trio mais également très souvent en duo où ils développent leur grande complicité musicale.

Pour ce concert, ils ont le plaisir d'inviter la talentueuse chanteuse Camille Bertault :

“elle chante comme elle respire, déborde de fantaisie et de créativité dans sa réécriture en version française des grands thèmes du jazz” Annie Yanbékian, France Info

Avec :

Robin Mansanti (trompette et voix)

Dexter Goldberg (piano)

Camille Bertault (voix)

Vendredi 27 Janvier à 21h : Miu Queiroz

Miu Queiroz est une jeune auteur/compositeur/interprète de 28 ans. Née de parents Brésiliens, elle grandit aux rythmes du jazz, de la samba et de la soul. Fille du musicien Carlinhos Queiroz, elle découvre dès son plus jeune âge des artistes tels que Milton Nascimento, Gilberto Gil, Carlos Santana, Herbie Hancock...

Ses premières mélodies, elle les compose dès 9 ans. Mais il faudra attendre de nombreuses années avant qu'elle ne décide de faire entendre sa voix. Puisque c'est en 2015 que son projet musical personnel prend forme et voit le jour. Repérée suite à un appel à talents, Miu Queiroz est invitée par la ville de Pau (Sud Ouest) à ouvrir la soirée de la Fête de la musique en première partie de l'artiste brésilienne Flavia Coelho. Elle y présentera, pour la première fois, sa musique à un public venu nombreux.

Depuis début 2016, Miu Queiroz multiplie les concerts sur Paris et en province, invitant le public à découvrir sa voix douce et chaleureuse, ses mélodies envoûtantes et ses rythmiques entrainantes « do Brasil » En parallèle, elle prépare, avec le soutien de la SACEM, son premier album. Sa sortie est prévue pour le premier semestre de 2017.

Cette soirée est suivie d'une Late Jam (de 23H30 à 4H00) ouverte à tous.

Avec :

Miu Queiroz (clavier + voix)

Carlinhos Queiroz (guitare)

Soninha Queiroz (congas + percussions)

Samedi 28 Janvier à 21h : Circuito Aberto - Carte postale du Brésil

Le quartet puise son répertoire dans la musique populaire brésilienne et la bossa nova en côtoyant parfois le jazz. Il réchauffera votre samedi en y mettant une touche de Brésil !

Cette soirée est suivie d'une Jam session (à partir de 22H30)

La jam sera comme d'habitude ouverte à tous, et elle sera dédiée à Sidney Barreto, notre ami Passarinho trop tôt disparu.

Venez jouer un morceau en son souvenir!

Concert en partenariat avec Bonjour Brasil

Avec :

Sylvie Bergeron (chant et percussions)

Marc Madoré (basse)

Thierry Moncheny (guitare)

Serge Marne (batterie)