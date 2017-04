Plus d'infos sur le concert Her et 1ere Partie à Paris

GAITE LYRIQUE 2-1096797 ET ALIAS PRESENTENT

Mélange de soul et de pop féministe et audacieux, le groupe Her déclare sa flamme aux femmes. Victor Solf et Simon Carpentier se sont connus à l'époque de leur premier groupe au lycée. Le binôme, tous deux chanteurs et producteurs, a rapidement prouvé sa complémentarité avec les six morceaux de Her Tape #1, leur tout premier vinyle édité à l'automne 2015. De louanges tressées dans la presse internationale et sur la blogosphère, des diffusions radios de la BBC à KEXP Seattle, d'un passage remarqué aux Trans Musicales 2015 à un concert à New York, Her s'est taillé une réputation grandissante à une échelle internationale. Leurs compositions doivent beaucoup aux trajectoires personnelles de leurs auteurs : Victor est né en Allemagne et a grandi avec les disques de Kraftwerk et Can ; adolescent, Simon a vécu aux États-Unis et plongé dans la musique d'Otis Redding, Shuggie Otis, et Al Green. Évoquant autant la sensualité féminine (Quite Like) que la rencontre amoureuse (Five Minutes), leurs chansons plongent l'auditeur dans une musique enivrante et audacieuse, entre soul et pop. GRANDE SALLE DEBOUT - PLACEMENT LIBRE OUVERTURE DES PORTES 20H DERNIERE ENTREE 22H