Plus d'infos sur le concert La Gitana Tropical à Paris

La Gitana Tropcical en concert acoustique dans la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise vendredi 24 février 2017.

Irina Gonzalez : Chant et Guitare

Sunny Adroit : Basse

Yoann Danier : Batterie

invité : Laurent Lalsingué : Steelpan

La Gitana Tropical aborde des sujets tels que l'amour, la vie et les réalités quotidiennes, se concluant souvent par des chants populaires Yoruba. La formation vient d'enregistrer son premier EP « Mestiza » sur lequel on peut écouter la richesse de ses textes et mélodies originales. La Gitana Tropical, c'est un mélange entre les rythmes des Caraïbes et des Antilles : la Guajira, le Son cubain, le Mass, le Gwoka, la biguine de Guadeloupe, le Bélé de Martinique, sans oublier les racines afro-cubaines et le jazz.

Site web : http://www.labellevilloise.com/gitana-tropical-2/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com