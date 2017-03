Plus d'infos sur le concert Une Jeunesse Romantique à Paris

Tarif Adhérent Louvre : Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Louvre FamilleQuatuor Modigliani joue Schubert, Mendelssohn-Bartholdy, DvorakLa jeunesse, c'est aussi la période des doutes et des interrogations, comme Schubert qui, à vingt-trois ans et malgré sept cents oeuvres derrière lui, a de plus en plus de mal à achever ce qu'il commence, en témoigne son poignant Quartettsatz. Tout le contraire de Mendelssohn : du haut de ses dix-huit ans, il s'affirme avec assurance dans le génial Quatuor opus 13. Quant à Dvorák, il retrouve à cinquante ans passés une nouvelle jeunesse lors d'un voyage aux États-Unis et complète ce triptyque romantique avec son Quatuor américain.Le billet du concert donne accès au musée le jour même !