Plus d'infos sur le concert Premières Sonates à Paris

Le billet du concert donne accès au musée le jour même.

Tarif Adhérent Louvre : Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Louvre FamilleFrank Dupree, piano joue Beethoven, Berg, Rihm, SchumannVotre pause déjeuner autrementConcert de 55 minutesLes premières sonates pour piano de Beethoven et Berg marquent chacune une étape importante dans l'histoire de leur instrument. Quasiment au même âge, Beethoven consolide l'héritage de Haydn et Mozart tout en faisant entrer la sonate dans l'âge romantique, tandis que Berg referme ce chapitre en signant la première grande oeuvrepour piano de la seconde école de Vienne. Entre ces deux jalons, le pianiste allemand Frank Dupree a choisi de compléter son premier récital en France par la Toccata capricciosa, une nouvelle pièce de Wolfgang Rihm en création française, et la Toccata de Schumann, page virtuose écrite à vingt ans par un musicien qui pensait alors pouvoir mener une carrière de soliste avant qu'un accident de la main ne l'en détourne.