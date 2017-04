Plus d'infos sur le concert Orchestre Du Xviii Eme Siecle & à Paris

ORCHESTRE DU XVIIIe SIECLE & CAPPELLA AMSTERDAM THOMAS WALKER, Evangéliste BENOÎT ARNOULD, Jésus CAROLYN SAMPSON, soprano DANIEL ELGERSMA, contre-ténor STUART JACKSON, ténor ANDRÉ MORSCH, basse CAPPELLA AMSTERDAM ORCHESTRE DU XVIIIe SIECLE DANIEL REUSS, direction Passion selon Saint Jean Johann Sebastian Bach Des deux passions de Bach, la Saint Jean est sans doute celle qui offre la plus grande théâtralité (dès le fameux choeur introductif Herr, unser Herrscher) et la plus grande humanité, qui nous plonge dans l'immédiateté du Chemin de Croix et qu'incarne entièrement l'air pour alto Es ist vollbracht. Fort de la somptuosité de sa Cappella Amsterdam et de l'Orchestre du XVIIIe siècle, pour qui la musique de Bach est, pourrait-on dire, naturelle, Daniel Reuss nous propose une vision haletante du plus grande drame de l'histoire de l'humanité.