Le billet du concert donne accès au musée le jour même.

Tarif Adhérent Louvre : Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Louvre FamillePlamena Mangova, pianoDmitri Makhtin, violonAlexander Kniazev, violoncellejouent Chostakovitch, RachmaninovBouleversé par la mort de son ami Nicolas Rubinstein en 1881, Tchaïkovski compose le premier grand trio pour piano russe et le dédie À la mémoire d'un grand= artiste. Douze ans plus tard, suite à l'annonce de la disparition de Tchaïkovski, Rachmaninov, vingt ans à peine, se lance dans la composition d'un autre trio, aussi monumental et romantique que celui qui l'a inspiré et pourvu de la même dédicace. Un peu inconscient sans doute, le jeune compositeur relève pourtant le défi et s'affirme alors comme l'héritier naturel de Tchaïkovski. Autre époque, circonstances identiques : en 1944, Chostakovitch compose son deuxième Trio avec piano pour rendre hommage à son ami disparu, Ivan Sollertinski.