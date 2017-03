Plus d'infos sur le concert Robyn Orlin à Paris

Voyage de la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin à travers une Afrique de plaisir et de grâce, Beauty... chante une ode dansée à la beauté du continent. Une beauté concrète, créative et colorée, où la musique live se mêle aux corps des danseurs du Moving Into Dance Mophatong, sublimés par la peinture et les parures. Comme souvent dans les créations de Robyn Orlin, qui n'aime rien moins que surprendre et questionner le monde, le spectacle n'hésite pas à dépasser les limites de la scène et à faire vivre la salle entière...

