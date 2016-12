Plus d'infos sur le concert Jump Up Warriors Xl à Paris

Creammix & Amnexia sortent les griffes !

Ca fait maintenant une bonne année que nos deux crew se cotoient... Après des tonnes de photos, quelques vidéos MégaChop et un petit featuring lors de la dernière Bass Family, fût venu le temps des grandes discussions. Notre engouement commun pour la scène Jump Up nous a réunis sur un même projet: organiser la plus grosse soirée Jump Up de Paris, voir de France. Et nous voici... un vendredi !

Faites place à votre nouveau rendez-vous Jump Up grande taille: ?? JUMP UP WARRIORS XL ??

Pour cette première on a voulu frapper fort d'entrée de jeu, pour rassembler le plus grand nombre, mais aussi pour vous remercier de votre amour et de votre fidélité tout au long de l'année au Batofar ?

Et quoi de mieux pour vous remercier que de vous confectionner un Line-Up basé sur vos demandes?

C'est beau. C'est cadeau. C'est XL.

Et #JoyeuxNoël !

? L I N E - U P ?

*MACKY GEE* [UK]

*BLACKLEY* [UK]

*JAYLINE* [UK]

*HIZZLEGUY* [UK]

*AC MC* [UK]

*CREAMMIX SHOWCASE*

- ZUDAKABASS [FR]

- ARROWZ [FR]

soundcloud

- M-TOWN CLEW [FR]

- K-WAY [FR]

- DOUBT [FR]

? INFOS PRATIQUES ?

FACEBOOK EVENT

- Early Birds: 15? + loc (limité)

- Préventes: 18? + loc

- Sur place : 20?

GLAZART

7 - 15 avenue de la villette

75019 PARIS

? Porte de la villette (L7) - (sortie n°4)

Bus PC2, PC3 - Borne Velib - Borne Taxi - Parking Gratuit

? 01 40 36 55 65

Interdit aux mineurs.

La direction se réserve le droit d'entrée.

Une pièce d'identité vous sera demandée.

? PARTENAIRES ?

EDM France

Site web : http://www.glazart.com/

Infos réservation :

PlaceMinute Tél. 01 40 36 55 65 - Email. hello@glazart.com