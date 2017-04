Plus d'infos sur le concert Comment Je Suis Devenue Celebre à Paris

Tatiana, violoniste, en est réduite à faire ses gammes dans une chambre de bonne et à jouer au cours de repas de gala pour subsister... Jusqu'au jour où un mystérieux visiteur débarque chez elle, qui va changer sa vie. Maffieux repenti, entre deux accords de guitare, Youri parle avec enthousiasme et désespoir de sa vie en déroute et de la Russie actuelle. L'espace de quelques notes de musique tsigane, Tatiana et Youri vont se rencontrer, s'aimer et vaincre l'adversité... Les aventures rocambolesques de deux marginaux à la croisée des chemins... Une comédie musicale amorale et déraisonnable où poésie voisine avec humour et dérision.

Au delà de l'humour et du plaisir des séquences musicales jouées en live, ce spectacle pose un regard aiguisé sur la place de la musique et du musicien dans notre monde actuel...