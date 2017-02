Plus d'infos sur le concert Brahms Trio à Paris

Musique de chambre

BRAHMS TRIO

Festival Jerusalem





Elena Bashkirova, piano

Michael Barenboim, violon

Julian Steckel, violoncelle

Johannes Brahms

Trio pour piano et cordes n° 3 op. 101

Trio pour piano et cordes n°2 op.87



Entracte



Johannes Brahms

Trio pour piano et cordes n°1 op. 8~





L’infatigable Elena Bashkirova, fondatrice du festival de musique de chambre de Jérusalem, propose une immersion en terre brahmsienne. Avec ces deux partenaires, elle se fait l’interprète des trois trios, œuvres essentielles du romantisme.



Si Elena Bashkirova n’aime rien tant, au sein du festival de chambre de Jerusalem, que dénicher des partitions rares, elle n’oublie pas de rendre hommage aux œuvres phares. En compagnie de son fils Michael Barenboim et du violoncelliste Julian Steckel, disciple de Boris Pergamenschikov et Heinrich Schiff, elle revisite les trois trios de Brahms. Le premier est une œuvre du début de sa carrière, dont l’impétuosité, l’expression franche et directe demeurent, malgré les retouches effectuées par le compositeur près de quatre décennies plus tard. Partition d’une étonnante plénitude, le deuxième exhale une douleur poignante, mais aussi une fantaisie insaisissable. Plus ramassé, le dernier trio dégage une fière énergie qui n’exclut pas les secrètes interrogations d’une âme inquiète, qui retrouve pourtant l’esprit de sa jeunesse conquérante.







* Programme et distribution donnés sous réserve de modification *



