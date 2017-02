Plus d'infos sur le concert Band Of Horses à Paris

RADICAL PRODUCTION (lic.2-144109 / 3-110) PRESENTE CE CONCERT

Les piliers de l'indie rock Band Of Horses ont récemment sorti leur cinquième album studio « Why Are You Ok », qu'ils ont coproduit avec Jason Lytle (Grandaddy) et Rick Rubin. En une décennie, le groupe mené par le chanteur/compositeur Ben Bridwell nous a donné des chansons incontournables, dont « The Funeral » et « No One's Gonna Love You ». Après avoir fait des tournées à travers le monde entier en tant que tête d'affiche ainsi que des concerts avec de grands artistes tels que My Morning Jacket et Neil Young, Band Of Horses sera de retour à Paris le 27 février 2017, à l'Élysée Montmartre. Accès PMR : 01 44 92 78 00