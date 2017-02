Plus d'infos sur le concert A Day To Remember à Paris

Alternative Live présente L. 2-1083793 & 3-1083794

A DAY TO REMEMBER enfin de retour à Paris après plus de 5 années d'absence ! Ce poids lourd de la scène rock mondiale qui mixe parfaitement le metalcore et le pop punk sera en date unique française le Dimanche 12 Février au Trianon.Clairement le retour le plus attendu de 2017.