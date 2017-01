Plus d'infos sur le concert Valentina Diaz-frenot, Piano à Paris

VALENTINA DIAZ-FRENOTRécital de piano Padre SOLER Dos SonatasClaude DEBUSSY Estampes - Pagodes - Une soirée dans Grenade - Jardins sous la pluieIsaac ALBENIZ Suite IBERIA ; Evocación - El puerto-Albaicin Floro M. UGARTE Suite « De mi tierra »Alberto GINASTERA Tres danzas argentinasDiplômée du Conservatoire National de Buenos Aires où elle a été l'élève de Roberto Caamaño, Valentina Diaz-Frénot est une digne représentante de l'école pianistique argentine. Elle a reçu de nombreux prix lors des concours de Jaén et de Santa Cruz de Tenerife pour son interprétation de la musique espagnole et en France le prix spécial Gabriel Fauré récompensant la meilleure interprétation de l'oeuvre du compositeur lors du concours International Marguerite Long.Elle se présente régulièrement en soliste, avec orchestre et en musique de chambre à Buenos Aires, Paris, Costa Rica, Asunción. Elle a été dirigée par Washington Castro, Simón Blech, Isaac Weinstein, Pedro Ignacio Calderón, Jean- Pierre Jacquillat, Pierre Dervaux, Luis Szarán, Dominique Fanal, Jef Manookian, Diego Sanchez-Haase...