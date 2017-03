Plus d'infos sur le concert Such A British Journey ! à Paris

Les artistes Franck Della Valle : violon Claire Parruitte : alto Anna Brugger : alto Benoît Grenet : violoncelle NN : hautbois Le programme Britten : Phantasy Quartet Trois Métamorphoses pour hautbois solo Walton : Quatuor à cordes n° 2 en la mineur, finale Benjamin : Viola Viola Bowen : Quatuor à cordes n° 2, 2e mouvement Dowland : Lachrimae Antique (arrangement pour hautbois et quatuor à cordes) Création d'un élève du Conservatoire national de Paris, commande de l'Orchestre de chambre de Paris Le concert Comment être novateur tout en respectant la tradition nationale ? Comment composer de la musique dite « savante » sans oublier le folklore ? Que ce soit à l'époque baroque, avec Dowland, ou bien à l'ère du romantisme finissant, avec Walton, les compositeurs britanniques ont préservé leurs racines. Ce sont d'abord celles du chant, l'influence lointaine de la fantaisie italienne, mais aussi le goût de la clarté et les emprunts à la musique française et, enfin, la rigueur venue du classicisme germanique. Techniciens hors pair, tous ces compositeurs sont de grands connaisseurs de la littérature et des cultures populaires de leur époque. Leurs oeuvres, aux modulations audacieuses et aux mélodies d'une grande beauté, se révèlent aussi séduisantes pour le néophyte que pour le musicien professionnel. N'est-ce pas l'essentiel ?