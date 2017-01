Plus d'infos sur le concert Fabrice Eulry, Recital De Piano à Paris

Récital de Piano Eclectique- Hommage aux pianistes afro-américains, Ray Charles, Erroll Garner, Fats Waller, Earl Hines avec des Improvisations - Fantaisies sur Bach : Prélude II et V clavier bien tempéré volume I, Inventions à deux voix n° 4 et 13- Chopin : Valse posthume (improvisation sur la 3ème partie)- Rimsky-Korsa- kov : Boogie-woogie sur le vol du bourdon- Mozart : Ragtime sur la marche turque.- Ragtimes : Great Scott rag (James Scott), Ragtime dance (Scott Joplin), Coaxing the piano (Zez Confrey) - Adaptation pianistique de rythm'n & blues : Hey Joe (Jimmy Hendrix), Hallelujah I love her so (Ray Charles)- Compositions de Fabrice Eulry : Fabrispecial...Au profit de la Fondation Resonnance, Fabrice Eulry revient sur une scène parisienne après son succès à l'Olympia. Ses improvisations alterneront avec ses fantaisies sur Bach et ses compositions tonales très rythmées.