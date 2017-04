Plus d'infos sur le concert Albin De La Simone à Paris

ZOUAVE ( 2-1054917 / 3-1068126 ) présente ce concert

Albin de La Simone – Tournée 2017 /2018 Auteur-compositeur-interprète élégant et délicat, Albin de la Simone accomplit un cheminement très personnel, loin des sentiers battus.Depuis quatre ans, l'artiste a élaboré un principe de concerts ne s'appuyant que sur l'amplification minimale de sa voix et de son piano électrique. Accompagné de deux remarquables cordes – la violoncelliste Maëva Le Berre et la violoniste Anne Gouverneur, jouant, elles, sans sonorisation, Albin profite de cet écrin pour pousser plus loin son concept acoustique et l'enrichir d'un quatrième musicien, François Lasserre aux percussions et à la guitare. Albin de la Simone propose un spectacle singulier au charme malicieux, à l'humour séduisant, d'où se dégage une douce mélancolie mêlée d'ironie, le tout orchestré par une scénographie précise. L'occasion de découvrir les chansons de son nouvel album qui sort le 24 février 2017.Accès PMR : 01 47 00 57 59