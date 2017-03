Plus d'infos sur le concert Florilege Au Fil Des Neiges à Paris

FLORILEGE AU FIL DES NEIGES Ce ciné-concert allie sept coups de coeur poétiques et fantaisistes du cinéma d'animation russe. Clowns, danseurs, ours, tortue, personnages tendres et drôles se croisent au rythme de musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, d'oeuvres de Tchaïkovski, Prokoviev, Khatchatourian. Le violoniste Dimitri Artemenko et le pianiste Vadim Sher introduisent le spectacle avec un conte fantaisiste sur l'origine des dessins animés, les studios de création étant situés près des cirques, conservatoires,... ce qui permettaient les études de modèles, les créations musicales...). "Deux musiciens accompagnent des courts-métrages animés russes : c'est adorable et brillant. Voyage dans le temps pour les petits, expérience cinématographique pour les plus grands. Un spectacle original et riche." Sortir À Paris.