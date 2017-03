Plus d'infos sur le concert Goël et 1ère Partie Lehna à Paris

Des textes, des harmonies et des arrangements aux souvenirs teintés de folk, de musique classique, de jazz, de rock et d'expérimentations contemporaines : Come on !!

### Goël ###

Goël est un animal curieux qui a fait son nid sous un crâne il y a quelques années pour y écrire des chansons pop aux origines troubles et multiples. Dans certaines contrées le goël est un goinfre, et c'est dans cet appétit débordant de musiques et de littératures que se sont forgés des textes, des harmonies et des arrangements aux souvenirs teintés de folk, de musique classique, de jazz, de rock et d'expérimentations contemporaines.Goinfre et sans fard : l'animal ne s'ébat qu'en acoustique. Seul ou accompagné de quelques congénères, il aime les vibrations directes. Que sa voix se promène l'air libre. Du monde qu'il sent autour de lui ses textes ne gardent qu'un strict nécessaire : des fables, des jeux, des questionnements et quelques paysages. Un univers fait d'étrangetés et de mélodies qui prend forme à l'automne 2015 dans un premier EP cinq titres.

L'année 2016 est pour lui chargée de concerts en région Parisienne (Canal 93, l'ACP Manufacture Chanson...) ainsi qu'en Bretagne, à Nantes, Angers, Tours etc...

### Lehna ###

LEHNA chante les langues qui l'inspirent comme elle joue du violon : avec passion. Fran?aise d'origine elle a beaucoup voyagé, s'immergeant dans diverses traditions musicales qui sont autant de couleurs qu'on retrouve aujourd'hui dans ses compositions. Elle place sa voix, à la fois aérienne et puissante, au coeur de sonorités acoustiques et électriques qui mettent en valeur un univers musical riche, marqué par des influences aussi bien folk, jazz, world ou encore rock.

Son 1er album «?Valparaiso Bay?», inspiré par ses souvenirs du Chili où elle a vécu, est sorti en novembre 2014. Depuis janvier 2016, LEHNA explore de nouvelles sonorités et de nouvelles compositions en vue d'enregistrer un album. Elle se produit principalement en solo.

