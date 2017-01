Plus d'infos sur le concert Dj Cucurucho Special Turkish Psychedelia à Paris

Bienvenu ~ Welcome ~ Bienvenido ~ Bem-vindo à ce cocktail explosif entre les sonorités les plus torrides de la planète et les beats electro pour créer un paysage festif teinté de sensualité digital!

Un voyage d'allées et venues entre des époques, des latitudes et longitudes différentes, des rencontres et des affinités surprenantes, entre funk, cumbia, reggae, afro-beat, soukouss, salsa, ska, samba... des mélanges et des fusions depuis les vinyles jusqu'à l'avant-garde électronique pour imprégner le dance-floor de cette richesse sonore qui émane de la Mondialisation sonique de nos jours.

SAMEDI 20 JANVIER

DJ CUCURUCHO

+ GUESTS

Turkish psychedelia

20h / Entrée libre

DJ CUCURUCHO (Groovalizacion Radio)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux... Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre.

Site web : http://www.petitbain.org/DJ-CUCURUCHO-SPECIAL-TURKISH?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org