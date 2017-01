Plus d'infos sur le concert Rose Tiger - Vol De Nuit à Paris

Le Supersonic présente...

LINE UP

ROSE TIGER

(Indie pop - Paris)

Derrière Rose Tiger se cache le fran?ais Wendy Killmann, artiste inspiré d'un monde parallèle où les humains cohabitent avec les dinosaures. Sa musique est bercée par les génériques des manga de son enfance (Dragon Ball Z, Gundam Wing...) et par les bandes-originales de jeux videos des années 90 (Final Fantasy VII, Pokémon Bleu...).

À cela s'ajoute la new-wave anglaise des années 80 (Tears For Fears, Depeche Mode) donnant une allure pop entêtante à Rose Tiger.

High & Low est le premier single de ce projet atypique, alliance parfaite entre résonances épiques et second degré. Un second titre, Look Around sortira le 10 Février 2017.

Les 3 influences: Tears For Fears, Depeche Mode, Talk Talk

VOL DE NUIT

(Prog industriel - Paris)

Des atmosphères riches, des riffs qui tachent, du choeur et des machines sur plume fran?aise.

Les 3 influences: Nine Inch Nails, Alain Bashung, Jojo Mayer's Nerve

+ GUEST

