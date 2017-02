Plus d'infos sur le concert La Trilogie Du Samedi // Nuit 90s - 2000s Du Supersonic à Paris

??? LA TRILOGIE DU SAMEDI ???????????

Le Supersonic présente... LA TRILOGIE DU SAMEDI!

Retour en 1997. Il est 20h50, tu es devant ton téléviseur et tu attends avec impatience d'entendre CA: https://goo.gl/y09XGN !

10 ans plus tard, La Trilogie du Samedi a finalement disparu des programmes M6 mais tu te souviendras toujours de tes samedis passés devant Buffy, The Sentinel, Roswell, Smallville, Le Caméléon, Alias, Bones, Tru Calling, Stargate, Dead Zone, Dark Angel, Charmed...!

On est maintenant en 2017 et l'équipe nostalgique du Supersonic vous organise tous les derniers samedis de chaque mois une Nuit 90s / 2000s avec tubes du HIT MACHINE et projections vidéo de nos anciennes séries (pourries) préférées!

??? AU PROGRAMME ????????????????

? DJ SETS POP MUSIC FROM 1997 TO 2008

par Novorama, Dj Benart et par Tic&Tac de Petit Bain

? CONCERT DE NUIT

reprises tubes 90s / 2000s

? GOODIES SURPRISES A VOTRE ARRIVEE

? DRESS CODE 90s / début 2000 CONSEILLE

??? INFOS PRATIQUES ????????????

Samedi 25 Février 2017 - 23h30/6h

Entrée à 5? toute la nuit

Foodtruck hot dog au 1er étage

??????????????????????????????

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

http://supersonic-club.fr/

Inscription à la newsletter du Supersonic: http://bit.ly/1lWTnx4

Infos réservation :

Tél. 01 46 28 12 90 - Email. communication@supersonic-club.fr