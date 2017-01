Plus d'infos sur le concert Joy/disaster - The Funeral Warehouse à Paris

? JOY/DISASTER

(Indie Rock - Nancy)

Joy/Disaster est un groupe rock indépendant fran?ais originaire de Nancy, formé en 2005. Les influences #postpunk de leur début se mélangent aujourd'hui à des influences #metal.

Les 3 influences: Editors, QOTSA, Deftones

? Liker : https://www.facebook.com/joydisaster666

? Ecouter: https://joy-disaster.bandcamp.com/

? Regarder: http://bit.ly/2guZr1g

? THE FUNERAL WAREHOUSE

(post punk / France, Paris)

The Funeral Warehouse est un mystérieux power trio à mis chemin entre le #postpunk des #80s et l' #indierock des années 2000 maitrisant l'art de la #reverb et de la #fuzz. Seulement écoutable en live pour le plaisir des oreilles.

Les 3 influences: Joy Division, A Place To Bury Strangers, Black Rebel Motorcycle Club

? Liker : https://www.facebook.com/thefuneralwarehouse/

? Ecouter: https://thefuneralwarehouse.bandcamp.com/

Jeudi 5 Janvier - 20h

Entrée gratuite

Happy Hour 18h30-20h (3?50 la pinte)

Foodtruck hot dog au 1er étage

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

https://www.facebook.com/supersonicbastille/

