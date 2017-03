Plus d'infos sur le concert Drake à Paris

LIVE NATION (L2-1058290/3-1058291) PRESENTE CE CONCERT



Catégories 1 : ASSIS placement numéroté

VISIBILITE REDUITE : BALCON ASSIS placement numéroté

1ère série : FOSSE OR placement libre

2ème série : FOSSE placement libre



DRAKE ANNONCE UNE DATE SUPPLEMENTAIRE LE 14 MARS à l’AccorHotels Arena

LA TOURNÉE « THE BOY MEETS WORLD »

ETAPE EUROPEENNE



VENDREDI 28 octobre 2016. A la suite du succès phénoménal de sa tournée “Summmer Sixteen” à travers les USA, Drake, l’artiste certifié platine et récompensé de plusieurs Grammy Awards, annonce qu’il amènera son “Boy Meets World Tour” en Europe au début 2017. La tournée débutera le 21 janvier à Amsterdam, lors de deux soirées au Ziggo Dome. Ensuite il s’installera pour six soirées consécutives sur la scène du O2 à Londres, avant d’enchaîner avec de nombreuses dates à travers l’Irlande, l’Allemagne, la Belgique, la Suède, la Norvège, le Danemark et la France. Les tickets pour la tournée seront mis en vente à partir de Lundi 31 octobre à 9h sur www.livenation.fr



Drake s’est établi comme un précurseur indéniable au sein de la musique contemporaine, devenant récemment le premier artiste a établir le record d’un milliard de streams sur Apple Music avec son dernier album, Views, et en détenant le record du plus grand nombre de hits classés n°1 dans les charts R&B/Hip Hop du Billboard, ainsi qu’en remplissant les arènes à travers le monde. Drake exerce une influence considérable dans le hip hop et l’espace des musiques contemporaines, tandis qu’il continue à créer et dominer le marché à l’échelle planétaire.







Commandes limités à 8 places par client.





Réservations PMR : 01.46.91.57.68