ZOUAVE (Lic. 2-1054917 ; 3-1068126) présente VIANNEY EN CONCERT

Ses morceaux ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le rayonnement des grandsembrasements populaires. Chanteur à textes et à voix, Vianney s'impose avec sonpremier album. Sans effort ni cliché.Idées blanches, c'est l'histoire d'un mélomane qui s'ignorait, ou presque, jusqu'àl'éclosion de ces 12 chansons. A 23 ans à peine, leur auteur-compositeur-interprète sedévoile entre tempérance et flamboyance – affaire de coeur autant que d'épiderme, desensibilités changeantes, contraires parfois jusqu'au paradoxe mais sans jamais virerdans la caricature. Avec application et fougue, l'autodidacte qu'est Vianney,fraîchement diplômé d'un cursus Haute Couture, tisse la toile de ses rêves et lustre sesaccords, qu'il double de bure ou de satin.Salle accessible aux PMR (sauf balcon), placement libre