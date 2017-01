Plus d'infos sur le concert Sonidero Pachamama à Paris

Sonidero Pachamama, Ortega Dogo , invite pour cette édition spéciale dj Idem. Le dancefloor va s'enflammer avec des MC de premier choix: Mac Manu,sudaka47 ,yaway,D.R.S ,Edsound,Kroys, Chukki.

Pour couronner la soirée on aura l'honneur de recevoir Frane (Argentine) membre du groupe conexion real /vasuras crew et son Hiphop 90s. La Touche féminine nous viendra directement de Bolivie avec la reconue rapeusse Imilla Mc, avec ses rythmes métissés. Jota tres aka S.O.L (sound of light) et sa voix puissante vont balancer son raggamuffin dub latin hip-hop.

Deux dj 's, deux étages, deux ambiances, Hiphop funk groove /latino caribean ghettobass cumbia salsa dancehall trap house .... et d'autres mc se succéderont dans ce soundsystem hiphop Latin Music .....

On aura également à l'honneur :

Nay artist qui viendra nous présenter ses toiles colorées , empreintes de feminité et de la lutte du peuple Mapuche pour préserver ses terres face aux multinationales dans le sud du Chili .

Il y aura aussi de la photo avec le Photographe autodidacte Jawad Enejjaz:

D'aussi loin que je me souvienne la photo a toujours fait partie de moi. Je ne suis pas spécialisé dans un domaine précis, mais il y a une chose que je sais; la photographie m'a ouvert au monde et au beau dans l'humanité. Tellement de belles choses nous entourent à chaque instant, alors que l'homme passe à côté sans prendre le temps de regarder. J'aime capturer tous ces petits instants de bonheur que nous procure la vie. J'ai toujours une petite étincelle quand je flâne dans les rues. C'est cette envie d'immortaliser, de partager le temps...

Jota Tres: le Mc du collectif Pachamama Familia et membre du groupe Secta Selecta , viens nous présenter son nouveau projet musical , mélange de dub et sonoritées Latines digne représentant de cette nouvelle école de fusion équatorienne, cet homme est une bête de scène.

FRANE delsurestilo:

Oriundo de la ciudad de Ushuaia en la provincia al sur de Argentina de Tierra Del Fuego, Frane es MC, compositor musical y productor. Integrante de la agrupación más notoria del rap porteño, La Conección Real, asi como tambien el conjunto de mc,s Vasuras Crew y su mas reciente proyecto Frane y La Faktor Band

IMILLA MC:

Valeria Milligan mieux connu sous le mc imilla, a commencé dans le monde de la musique depuis que je suis une fille où je piqué son intérêt par le clavier et la guitare, poète depuis ses 10 ans, 14 ans débuts chanter dans son école, elle étudie le chant dans le choeur du conservatoire national de musique, ses 15 connaît le monde du graffiti qui ouvre ses perceptions dans le monde du hip-hop, à 18 a enregistré ses premières chansons en par l'étude commence à chanter dans différentes régions du hip hop, son 19 chante à Quito en Equateur, à ses 20 ans lance son premier single katalicis katarsis katarys kannabis qui a eu un impact sur la société bolivienne, Valeria entrer sans aucun doute le monde de la gestion culturelle et ont donc la possibilité de visiter brazil, capacitarce et le chant à sao paulo des rendements fora maison du eixo à 22, la même année commence à enregistrer leur second single produit avec le côté b atelier dans la ville de la paix, inspirée par les éléments de la nature, au cours de cette ont longtemps vous avez eu l'occasion de chanter dans différents pays d'Amérique du Sud comme le Chili, l'Argentine, le Pérou, l'Equateur, à 22 ans ont la possibilité de se rendre en France à Paris, où il a fait un petit concert avec d'autres artistes de l'Amérique du Sud, à 23 ans voyage au chili une nouvelle fois à participer à la visite organisée par l'Union latino-américaine groupe Panthers noir où il partage la scène avec de grands interprètes de rap comme Président, Gloria Allel, Minuto Soler, Jaas reconnu .... même année, elle a été invitée à visiter Danemark comme un atelier rap universités dans une visite de travail ensemble des professeurs stagiaires de ce pays ....

DJ IDEM : plus de 20 ans de mix au tour du monde est le premier dj a avoir fait reconnaître le deejaying comme un art en Europe a produit le tire RIP GURU a tourner avec les plus grands du monde hip-hop, de Snoop à Redman, Xmen ect...

