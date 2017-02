Plus d'infos sur le concert Mirage#2 Thomas Evans The Gambler b2b YKO Mathieu Grau Dvj Niburu à Paris

MIRAGE SONORE

https://www.facebook.com/events/377383899301429/

"Quand la vie réelle nous échappe, on vit des mirages. C'est tout de même mieux que rien."

-Anton Tchekhov-

UNSTUCK MUSIK & TEKNO EVENTS, toujours en haute collaboration pour partager avec vous une deuxième édition « MIRAGE SONORE » !

Allier ses forces et inviter des artistes originaux dans un lieux sympathique tel que le 4 ELEMENTS que nous ne présentons plus !!!

Pour cet Deuxième édition et toutes les autres à venir La Musique, La Fête, Les Rires Danser, Bouger sur des sonorités grooves et bien frappées, le tout dans la joie et la bonne humeur !

UNSTUCK MUSIK, est un label français appartenant aux DJs producteurs TRAMA, MATHIEU GRAU & DVJ NIBURU.

On peut dire que ces trois là se sont bien trouvés tant dans leur culture musicale, leur vision éclairée et leur envie de partager! La suite logique et naturelle de leurs diverses collaborations: le désir de créer ensemble une maison de disque qui leur ressemble alliant fraîcheur, groove et diversité.

La Techno est le créneau de UNSTUCK MUSIK, style musical chéri de nos trois acolytes!

Après toutes ces années à arpenter avec passion la machinerie complexe de la musique électronique, à secouer les dance-floors et à s'essayer à de diverses expériences évènementielles. UNSTUCK MUSIK vise à produire des artistes, toujours dans une démarche de qualité avec un sens subtil et une grande originalité.

UNSTUCK MUSIK associe à cela des visuels de qualité dans une démarche artistique forte, faisant ainsi participer des perles du graphisme.

TEKNO-EVENTS Depuis plus de 10 ans Tekno-Events a su mettre à profit cette diversité au service de la musique et de son public, actifs de plusieurs associations dans l'élaboration de soirées et de promotions, toujours à l'affut des nouveaux courants musicaux et des dernières tendances. De part sa réactivité et son professionnalisme, Tekno-Events a gagné la confiance de nombreuses associations (Dimension, la Sleek, Douce Production, We Are Rave, Rewind, Batofar, PME, Marathon Electronique, Glazart, Java, Soundmakers, W.A.F Radio, Sweetpeak....)

------------------------- LINE UP -------------------------

THOMAS EVANS (Unstuck Musik-Renesanz-DSR Digital)

Facebook : https://www.facebook.com/djthomasevans/?fref=ts

Soundcloud : https://soundcloud.com/djthomasevans

THE GAMBLER (Unstuck OFF)

Facebook : https://www.facebook.com/TheGamblerOfficial/?fref=ts

Soundcloud : https://soundcloud.com/thegambler

B2B

YKO (Abscons)

Facebook : https://www.facebook.com/yko.abscons/

Soundcloud : https://soundcloud.com/yko-abscons

MATHIEU GRAU (Unstuck Musik-fhd recording-French'n'Freak)

Website : http://www.mathieugrau.com/

Mixcloud : https://www.mixcloud.com/mathieugrau

DVJ NIBURU (Unstuck Musik - Tekno-Events - Tauten Records - Rotraum Music)

Facebook : https://www.facebook.com/dvjniburu

Soundcloud : https://soundcloud.com/dvj-niburu

------------------------- ADRESSE -------------------------

23H-05H

FREE

4 Elements

149 Rue Amelot

Republique ou Oberkampf

------------------------- INFOS -------------------------

4 Elements : http://www.bar4elements.com/

Unstuck Musik : http://www.unstuckmusik.com/

Tekno-Events : http://www.tekno-events.com/