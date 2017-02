Plus d'infos sur le concert Intenable / Mfcs / Better Halves / Immatures à Paris

Sounds Like Cats et La mécanique ondulatoire présentent :

Un chouette concert au mois de février, histoire de se réchauffer pendant l'hiver avec :

- Intenable : Punk/Rock - Bordeaux :

Un peu plus d'un mois après la sortie de leur deuxième album, les Bordoparipellierens passeront par la capitale pour faire la fête, à fond. C'est aussi avec des anciens membres de Nina'School.

FB : https://www.facebook.com/Intenable/?fref=ts

Bandcamp : https://intenable.bandcamp.com/album/quatri-me-mur

- MFCS : Punk/Rock - Bordeaux/Le Sud

Un autre groupe qui vient du Sud, avec le plus beau camion de tournée de l'univers.

FB : https://www.facebook.com/MFCSband/?fref=ts

Bandcamp : https://mfcsband.bandcamp.com/album/give-em-enough-hope

- Better Halves : Punk/Rock - Pontoise

Les petts nouveaux de la scène du Val d'Oise, si tu aimes RVIVR, Not On Tour, et Taylor Swift.

- immatures : Punk/Rock - Beauvais

Les petits nouveaux de la scène de l'Oise, si tu aimes The Flatliners, Great Cynics et Grand Corps Malade.

Où ?a ? A La Mécanique Ondulatoire : 8 Passage Thiéré.

Métro Bastille/Voltaire.

Pour 6 petits euros.

Site web : http://mecanique-ondulatoire.com

Infos réservation :

Tél. 01 43 55 69 14