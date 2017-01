Plus d'infos sur le concert Gigz Launch Party : Don Rimini, Puppa Lek Sen, In The Can et Puzzle Musique à Paris

Venez nous rencontrer et fêter ensemble le lancement de l'application GIGZ !!

Fondée en Mars 2016 et basée à Paris, Gigz est une plate-forme communautaire qui met en relation des artistes, leurs managers ou leurs tourneurs avec des programmateurs de lieux (Bars, salles de concerts, cabarets, théâtre) et permet aussi au public d'accéder à toutes les informations sur les évènements autour lui, de découvrir de nouveaux talents et d'accéder à la programmation de toutes ses salles partenaires.

Qu'il s'agisse d'un concert, d'un DJ set, d'un one man show.

Gigz est un moyen plus facile pour les professionnels du spectacle vivant de se rencontrer, de communiquer plus facilement mais surtout d'acquérir un nouveau public.

Gigz c'est tout le spectacle vivant à portée de main :

https://gigz.fr/#/

????? LINE UP ?????

Pour son pré-lancement, Gigz va vous offrir une expérience inédite de la découverte de talent

? DON RIMINI (tech-house / dj-set)

On ne présente plus le grand Fran?ais Xavier Gassemann, alias Don Rimini, depuis son tube Let Me Back Up en 2008. Il sera notre Guest pour cette release party #1 : personnage incontournable de la scène électronique, icontinue de nous surprendre dans son exploration studieuse du spectre techno-house.

Liker : https://www.facebook.com/donrimini/?fref=ts

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=iJ_tPtZe9Gw

? PUPPA LEK SEN (reggae / live)

Inspiré par Burning Spear, Groundation et de Joseph Hill, les paroles de Puppa Lek Sen prônent le discours de Marcus Mosiah Garvey, l'Empereur Haïlé Sélassié, Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Cheikh Ibrahima Fall pour l'union Africaine et la paix dans le monde.

Liker : https://www.facebook.com/LekSenMusic/?fref=ts

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=S9M-bkuEpNs

? IN THE CAN (folk-rock / live)

In the can, venez découvrir le son chaud et authentique de la guitare acoustique et en font une marque de fabrique, avec pour objectif d'envoyer autant d'énergie qu'un groupe de rock électrique ! Influencés par The John Butler Trio, Ben Harper, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers et autres, leur amour pour la musique les a toujours poussés à expérimenter de nouvelles couleurs, qu'elles soient pop, folk, rock, blues ou indé.

Liker : https://www.facebook.com/inthecan/

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=O1YH_P-5zcE

? PUZZLE MUSIQUE (hip-hop / live)

Passionnés de musique depuis leur enfance et ont chacun grandi baigné dans un univers musical différent. Leurs influences musicales sont variées, c'est toute la richesse de ce groupe. Afin d'affiner ce mélange des genres musicaux, ils aiment s'accompagner de musiciens, notamment au violon ou au piano ce qui ajoute une originalité classique à leurs compositions. Leurs différences et leur complémentarité donnera aisément naissance à ce Puzzle Musical.

Liker : https://www.facebook.com/PuzzleMusiqueOfficiel/?fref=ts

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=0ExDBN6_Qx8

All Gigz you need in your pocket any where, at any time.

????? INFOS ?????

L'INTERNATIONAL

5/7 rue Moret

75011 Paris

??ENTRÉE LIBRE??

Site web : http://www.linternational.fr/event/gigz-launch-party-don-rimini-puppa-lek-sen-in-the-can-puzzle-musique/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com