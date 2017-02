Plus d'infos sur le concert Revelations Classiques De L'adami à Paris

Rendez-vous incontournable de la saison musicale du Théâtre des Bouffes du Nord, le concert des Révélations classiques de l'ADAMI réunit huit jeunes solistes lyriques et instrumentistes. Depuis 20 ans, l'association artistique de l'ADAMI a mis en lumière quelque 160 artistes. Nombreux sont ceux qui ont été lauréats ou nominés aux Victoires de la Musique, comme Sabine Devieilhe, Julie Fuchs, Romain Leleu ou Edgar Moreau. Après le Festival Pablo Casals de Prades où une captation vidéo a été réalisée, le concert sur la scène du théâtre parisien est une nouvelle opportunité pour les jeunes artistes de partager leur talent et de développer leur carrière professionnelle. Et pour tous les amateurs de musique, avides de découvertes, la soirée est une belle occasion de voir éclore les virtuoses de demain. Œuvres de Mozart, Brahms, Offenbach, Ravel, Rossini, Schumann, etc. Piano Romain Descharmes Violon Pierre Fouchenneret Soprano Marie Perbost Mezzo-soprano Eva Zaïcik Ténor Fabien Hyon Baryton Anas Seguin Alto Adrien Boisseau Violoncelle Bruno Philippe Clarinette Amaury Viduvier Piano Josquin Otal