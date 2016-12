Plus d'infos sur le concert Piano Rigoletto & Tutti Frutti à Paris

Le concert Piano Rigoletto & Tutti Frutti a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

MERSCENE DIFFUSION (L.2 1051275) PRESENTE CE SPECTACLE

PIANO RIGOLETTO & TUTTI FRUTTI ARTISTE ; ALAIN BERNARD Dans l'écrin de la SALLE MUSIC'CLUB, un piano, un Casio, un professeur pas très académique pour un cours de musique loufoque et ludique. Avec sa leçon de musique loufoque et ludique, son piano et son Casio, Alain Bernard nous fait revivre l'histoire de la musique et la réalité quotidienne des musiciens, de la préhistoire à David Guetta, en passant par le Moyen Âge, les périodes classique et romantique... De Beethoven à Bob Marley, de Chopin à la chanson réaliste, du blues aux musiques de films... Collaboration artistique : PASCAL LEGITIMUS Accès PMR : 01 40 20 40 25