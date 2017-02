Plus d'infos sur le concert Place Aux Vents ! à Paris

La Gran Partita de Mozart pour treize instruments à vent tient davantage de la petite symphonie que de la musique de chambre. D'une écriture solennelle parfois, savante souvent, l'oeuvre se révèle d'une audace et d'une beauté extraordinaires. Comment ne pas succomber aussi au charme de la Sonate pour flûte de Poulenc, l'une des pièces les plus célèbres du compositeur et qui fut joliment orchestrée par Lennox Berkeley ? Les mélomanes avides de curiosités seront comblés en écoutant le Concerto pour flûte d'Ignaz Pleyel. Ce nom évoque un célèbre facteur de pianos. Pourtant, Pleyel fut aussi un compositeur et un éditeur importants. Il fit fortune à Londres au temps de Haydn, connut la Terreur en France et laissa un beau catalogue de partitions.Programme :Pleyel : Concerto pour flûte en ut majeurPoulenc : Sonate pour flûte (arrangement pour flûte et orchestre de Lennox Berkeley)Mozart : Gran Partita en si bémol majeurAvec :Douglas Boyd : direction Emmanuel Pahud : flûte