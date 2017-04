Plus d'infos sur le concert Orchestre De Paris

Deux bijoux d'orchestration, signés Dukas et Mendelssohn, encadrent le concerto pour piano romantique par excellence. Pour les défendre, deux des plus brillants musiciens de la jeune génération.

Immortel auteur de L'Apprenti sorcier, Paul Dukas ne maintenait une oeuvre à son catalogue que s'il en était parfaitement satisfait. Son étonnante ouverture de Polyeucte, d'après Corneille, résonne d'accents dramatiques et d'une tension saisissante. Autre orchestrateur génial, Mendelssohn a laissé dans sa Symphonie « Italienne », traversée d'une lumière toute méditerranéenne, un modèle de raffinement. Entre les deux, le concerto emblématique du romantisme, celui de Schumann, exaltant cri du coeur. Pour ce concert, deux musiciens parmi les plus brillants de la jeune génération, Jérémie Rhorer et Francesco Piemontesi, unissent leur talent.

Lieu : Grande salle - Philharmonie

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16760

Infos réservation :

Billetterie de la Philharmonie de Paris Tél. + 3314484448 4 - Email. contact@cite-musique.fr