Plus d'infos sur le concert Münchner Philharmoniker à Paris

Concert symphonique

------------------------

Munich / Gergiev



MÜNCHNER PHILHARMONIKER

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano n° 3

Gustav Mahler

Symphonie n° 1 "Titan"

Münchner Philharmoniker

Valery Gergiev , direction

Daniil Trifonov, piano

Valery Gergiev, dans un programme éclectique à sa démesure, dirige son orchestre de Munich dans Debussy et Mahler, tandis que le fougueux Daniil Trifonov défend le redoutable Troisième Concerto de Rachmaninov.



On n’a pas oublié la performance saisissante de Daniil Trifonov en 2015 dans le Troisième Concerto de Rachmaninov : un vent de folie, et un engagement surhumain. En concert, le jeune pianiste russe se donne totalement, se consume au service de la musique. Gageons qu’avec Gergiev, le miracle se produise à nouveau. Avant cette éruption musicale, le chef russe parcourt – parfait contraste – les hauteurs éthérées du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy. Enfin, ce programme généreux nous emmène dans l’univers à la fois bucolique et intensément expressif de la Première Symphonie de Mahler, au surnom justifié de « Titan ».

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16700

Infos réservation :

Billetterie de la Philharmonie de Paris Tél. + 3314484448 4 - Email. contact@cite-musique.fr