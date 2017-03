Plus d'infos sur le concert Mozart à Paris

Allégresse, fraicheur et grandeur : Mozart dans toute sa splendeur, à travers quelques-unes de ses oeuvres les plus aimées, pour orchestre, piano, violon et voix. Plaisir assuré, sous la houlette de Christian Zacharias.

Christian Zacharias, un des plus éminents et inspirés mozartiens actuels, nous emmène sur les chemins enchantés du compositeur autrichien, en nous offrant un feu d'artifice musical autour de quelques joyaux mozartiens : au centre, une de ses plus remarquables symphonies, la Symphonie « Prague », avec le Concerto pour piano n° 25, son exact contemporain, de délicieux airs de concert, l'immortelle Petite musique de nuit et le plus fréquenté de ses concertos pour violon, l'allègre Cinquième Concerto, sous l'archet volontaire et aérien de Vilde Frang.

Lieu : Grande salle - Philharmonie

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16850

Infos réservation :

Billetterie de la Philharmonie de Paris Tél. + 3314484448 4 - Email. contact@cite-musique.fr