Plus d'infos sur le concert Duologie à Paris

Une histoire racontée avec des notes et interprétée par deux musiciens: la rencontre entre un harmonica et une flute à travers les cadences du monde

Après sept années à parcourir le monde ensemble, à jouer dans la rue, les clubs de jazz, salles de concerts et festivals, Laurent Maur et Emilie Calmé ont développé une couleur unique par le mélange harmonieux et inouï des timbres de la flûte et de l'harmonica.

De retour en France, ils créent « Duologie »; un récit(al) mis en scène et en lumière composé d'arrangements faits sur mesure. Dans ce conte, les mots n'existent pas. L'auditeur est guidé par les musiciens qui parcourent un monde sonore tout en poésie.

Site web : http://theatrepixel.fr

