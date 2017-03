Plus d'infos sur le concert Cantates, Cantates ! à Paris

Les artistes Olivia Hughes : violon Hélène Lequeux : violon Claire Parruitte : alto Sarah Veilhan : violoncelle Mirella Giardelli : clavecin NN : contralto François Rougier : ténor Le programme Bach Cantates : BWV 63, n° 5 : duetto alto et ténor (deux violons, alto, basse continue), « Ruft und fleht den Himmel an » BWV 111, n° 4 : duetto alto et ténor (deux violons, alto, basse continue), « So geh ich mit behertzen Schritten » Et autres cantates Caldara Cantate pour alto, violon solo, violoncelle, continuo et solo, « Vicino a un rivoletto » Bach Cantate : BWV 134, n° 4 : duetto alto et ténor (deux violons, alto, basse continue), « O Menschenkind » Macé Création Le concert Deux cents cantates de Bach nous sont parvenues. Le compositeur les considérait pour la plupart comme des oeuvres de circonstance, condamnées à l'oubli ! Un mélange de rigueur et d'inventivité, de fantaisie parfois, irrigue ces pages. Bach joue du plaisir intellectuel du contrepoint et, pourtant, fait chanter chaque voix : il se souvient de l'influence des musiciens italiens, celle du Vénitien Caldara notamment. Le concerto profane, l'opéra et le concert sacré fusionnent dans ces extraits qui empruntent jusqu'à l'Oratorio de Noël. Qui a dit que la musique de Bach était austère ? En miroir, Pierre-Yves Macé s'inspire de Bach et Caldara pour une cantate contemporaine