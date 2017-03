Plus d'infos sur le spectacle Priscilla Folle Du Desert à Paris

La plus extravagante des comédies musicales !

Adaptée du célèbre film australien du même nom, sorti en salles en 1994, prix du public à Cannes avant de recevoir l'Oscar des meilleurs costumes en 1995.

Sa Bande Son est la plus dansée de l'histoire, sur scène le défilé ininterrompu de chansons et de chorégraphies font de Priscilla la comédie musicale « FEELGOOD ! » par excellence.

C'est l'histoire tout aussi fantasque que le film, haute en couleurs, généreuse et drôle, de 3 amis qui s'apprêtent à traverser le désert Australien, de Sydney à Alice Springs, pour y présenter leur spectacle de Drag queen. Ils optent pour un bus qu'ils baptisent Priscilla pour le voyage de leur vie. Sur la route, ils ne trouvent pas que l'amour et l'amitié, mais bien plus que ce qu'ils n'auraient osé imaginer.

Un voyage rythmé par les plus grands tubes de la musique disco de tous les temps, de Tina Turner à Gloria Gaynor, d'Aretha Franklin à Earth, Wind & Fire, de Madona à Kylie Minogue , Cyndi Lauper....

Sur scène, une troupe de 30 artistes, 500 costumes excentriques, 200 perruques délirantes, un autobus totalement robotisé, une énorme production pilotée par une technique des plus complexe et sophistiquée.

Priscilla stationnera au Casino de Paris pour vous inviter à une expérience musicale hors du commun !

Priscilla est un hommage à la Liberté et à la Tolérance,

Un seul mot d'ordre ?'I WILL SURVIVE''.

Le spectacle a lieu en 2017

Le prix des places est compris entre : 34.90 et 69.90 ?

Date : samedi 25 février 2017 au dimanche 9 juillet 2017

