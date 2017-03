Plus d'infos sur le spectacle La Garçonnière à Paris

Nous sommes dans l'Amérique des années 50, celle des grattes ciel et du rêve américain triomphant. Monsieur Baxter, un « petit employé de bureau » dans une importante compagnie d'assurances new yorkaise, prête régulièrement son appartement à ses supérieurs hiérarchiques qui s'en servent comme gar?onnière. En échange, ils lui promettent une promotion qui n'arrive jamais. M. Sheldrake, le grand patron, s'aper?oit du manège. Il demande à Baxter de lui prêter l'appartement pour y emmener sa maîtresse, mais il exige d'être dorénavant le seul à en profiter. Shelkdrake est un mari et un père respectable, il a besoin de discrétion. Baxter accepte, il monte en grade de fa?on spectaculaire. Mais lorsque Baxter comprend que Sheldrake y emmène celle qu'il aime, mademoiselle Novak, Baxter est face à un dilemme : renoncer à son amour, ou à sa carrière.

Avec : Guillaume De Tonquédec, Claire Keim, Jean-Pierre Lorit...

Mise en scène : José Paul

Adaptation théâtrale : Gérald Sibleyras et Judith Elmaleh

