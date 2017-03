Plus d'infos sur le spectacle Jersey Boys à Paris

Un magnifique voyage musical à travers les succès longuement entendus à travers les Charts du monde entier durant les années 50, 60 et 70 ! Découvrez la musique surprenante et la véritable histoire de l'Italo-Américain Frankie Valli et des Four Seasons qui,du haut de leurs vingt ans, ont écrit leurs propres chansons en créant leur son unique et ont vendu plus de 175 millions de disques à travers le monde !

Leurs hits ont été repris et interprétés par tant de grands artistes parmi lesquels The Temptation, Diana Ross & The Supreme, Muse, Killers, Mina, Gloria Gaynor et beaucoup d'autres ! Ce spectacle, créé à Broadway en 2005 (August Wilson Theatre, New York) et joué pendant 11 ans à New York, Londres et Las Vegas, a gagné 54 prix de renom dont le Laurence Olivier Awards - l'accréditation la plus prestigieuse pour un musical - et les célèbres Grammy Awards et Tony Awards - respectivement les Oscars de la musique et des musicals.

Un Juke box Musical comprenant les plus grandes hits des années 50, 60 et 70 parmi lesquels : Sherry, Big Girls Don't Cry, Bye Bye Baby, Rag Doll, Beggin', Let's Hang Out, Can't Take My Eyes Off Of You, Oh What A Night et beaucoup d'autres succès !

Durée : 2h20 dont 10mn d'entracte apres 1h10

Spectacle musical en fran?ais.

Artistes:

Mastromarino Alex

Stabile Marco

Gismondi Flavio

Zanelli Claudio

Monici Floriana

Carli Andrea

Boccuni Brian

Pangi Giulio

Girone Pasquale

Marangi Cira

Pilato Rita

Miccoli Giusy

Francese Max

Orsillo Giuseppe

Lai Roberto

Metteur en scène :

Insegno Claudio

