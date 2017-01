Plus d'infos sur le spectacle I.mpro à Paris

i.mPro est un spectacle d'impro qui révolutionne le monde du théâtre. Inédit, visionnaire, il se réinvente chaque soir. Laissez-vous surprendre ! La Grimass Entertainement Company est fière de vous présenter la mise à jour de son dernier produit de divertissement : i.mPro. I.mPro est un spectacle nouvelle génération qui révolutionne le monde du théâtre. Les ingénieurs de la Grimass improvisent pour vous - en théâtre et en musique – des histoires sur un ton décalé pour un résultat toujours hilarant et surprenant. Ce spectacle n'aura jamais été jouée avant et ne le sera plus jamais dans le future : ceci est I.mPro, ceci est une révolution !