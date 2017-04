Plus d'infos sur le spectacle Chrystelle Canals à Paris

CHRYSTELLE CANALS dans PRESQUE FEMMEAuteur : Chrystelle Canals – Michel Nouader Durée: 70 minutesNe vous fiez ni à son âge ni a son apparence. Chrystelle Canals, jeune humoriste de 18 ans, est dotée d'un charisme fou et d'une maturité étonnante ! Tout au long de ce show, elle nous livre un spectacle où elle est à la fois totalement désinhibée et innocente. Venez savourer son jeu, cocktail de fraîcheur, et de culot ! Passez un délicieux moment en compagnie des personnages qui jalonnent la vie de cette jeune artiste, toute juste débarquée de son village varois et propulsée dans la vie citadine. Une chose est sûre : cette jeune artiste à l'avenir très prometteur " est seule sur scène mais pas dans sa tête ! "Arrivée 30 Min minimum avant la représentation