Plus d'infos sur le spectacle Une Saint-sylvestre à Paris

Le spectacle Une Saint-sylvestre a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Une Saint Sylvestre « Dessous Dessus » by Chantal ThomassDu 5 octobre au 31 décembre 2016, Chantal Thomass met le Crazy Horse sens « Dessous Dessus ». Assistée de l'équipe du Crazy Horse, elle proposera quatre tableaux exclusifs et des tableaux iconiques, tel que « God Save Our Bareskin », retravaillés comme des pièces couture pour des effets visuels sans cesse réinventés. Maitresse des lieux, Chantal Thomass apportera également sa touche personnelle jusque dans « l'habillement » des espaces pour offrir une expérience inédite qui plongera les spectateurs dans son univers boudoir. Réservez dès maintenant vos places pour ce show surprenant et follement glamour, qui va bousculer les codes avec élégance, et qui culminera dans un réveillon festif tout en dentelles et porte-jarretelles !3 représentations : 19h45, 22h15 et 1h00.1er show à 19h45 ½ bouteille de champagne supérieur * & Caviar Eggxiting de Petrossian (12g)2ème show à 22h15 ½ bouteille de champagne supérieur * & Caviar Eggxiting de Petrossian (12g)3ème show à 1h00 (01h00 du matin le 1er janvier 2017)½ bouteille de champagne supérieur * & gourmandise sucrée*ou deux consommations par personnedéconseillé aux enfants de moins de 16 ans.